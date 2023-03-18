Сирены воздушной тревоги зазвучали в трех областях Украины В Киевской, Полтавской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена вечером 18 марта в трех областях Украины — Киевской, Черниговской и Полтавской, следует из официального ресурса для оповещения населения. Украинские СМИ предупреждают о возможных ударах дронов.

Атаки на украинскую инфраструктуру начались 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за который, по мнению российских властей, отвечают украинские спецслужбы. Удары направлены на энергетические объекты, оборонную промышленность, военное управление и связь. С тех пор в украинских регионах регулярно объявляется воздушная тревога, иногда на всей территории страны.

В ночь на 18 марта в Киеве и Киевской области Украины работали системы ПВО, местные жители сообщали, что под удар попала ТЭЦ-5. Украинский телеканал «Суспiльне» рассказал о взрывах в Новомосковске Днепропетровской области. Глава города Сергей Резник подтвердил это, добавив, что взрывы были слышны и в областном центре, который находится в 10 км.

Утром 16 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствовали данные официального ресурса для оповещения населения. Ряд украинских Telegram-каналов связали это со взлетом самолета МиГ-31К, который нес ракету «Кинжал».