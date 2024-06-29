Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В ведомстве также отметили, что в небо был поднят самолет МиГ-31К.

Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К, — говорится в сообщении.

По данным министерства, в Харьковской области сирены звучат с 4:45 по местному времени (совпадает с мск). Позднее к 9:55 тревогу объявили на территории Киева. Еще через две минуты она была объявлена уже по всей стране.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что украинские войска начали поднимать в небо самолеты при первых сигналах воздушной тревоги. По его словам, они некоторое время кружат в небе. Лебедев предположил, что таким образом пилоты пытаются спасти самолеты от возможных российских ударов.

До этого украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в окрестностях Харькова. Предполагалось, что они раздались за пределами города. На территории области была объявлена воздушная тревога.

Позднее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе. По его словам, там были слышны громкие хлопки.