Подполье заметило необычное поведение украинских самолетов при тревоге Подпольщик Лебедев: самолеты ВСУ кружат в небе в попытке спастись от ударов РФ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины поднимают самолеты в небо при первых сигналах воздушной тревоги, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, борты некоторое время кружат в небе. Таким образом ВСУ пытаются спасти самолеты от российских ударов, уверен подпольщик.

Как только включается тревога, украинские самолеты взлетают и летают, наворачивая круги, — рассказал Лебедев.

Подобное необычное поведение пилотов замечено на авиабазе в Вознесенске Николаевской области, на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и на аэродроме Конатово Кировоградской области. Как уточнил подпольщик, самолеты поднимаются на очень небольшую высоту и не развивают хоть сколько-нибудь значительную скорость.

Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки войск «Запад» провели залистование позиций ВСУ на Сватовском направлении. Военнослужащие применили агитационные снаряды, каждый из которых содержит более 300 листовок с инструкцией по сдаче в плен.

Также Лебедев заявил, что в городе Ржищеве Киевской области на месте, где сработало самодельное взрывное устройство, были найдены листовки против мобилизации на Украине. В них содержатся призывы сопротивляться работникам военкоматов.