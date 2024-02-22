На Украине на месте взрыва СВУ нашли листовки против мобилизации В Ржищеве Киевской области на месте взрыва нашли листовки против мобилизации

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В городе Ржищев Киевской области на месте, где сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), были найдены листовки против мобилизации на Украине, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости. В них содержатся призывы сопротивляться работникам военкоматов.

Утром 15 февраля возле здания городской администрации прозвучал взрыв. Сразу туда приехала полиция, при осмотре нашли гранаты и листовки. Ситуацию с листовками решили замять и совершенно не давать огласки, — сказал он.

Подпольщик сообщил, что было напечатано очень много листовок. Жители находили их в подъездах домов, на рынках и в городском транспорте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в стране до 13 мая 2024-го и всеобщую мобилизацию до мая текущего года. Таким образом, выборы этой весной, когда заканчивается срок полномочий президента, не состоятся.

11 февраля десятки митингующих вышли в центр Киева с требованием вернуть военнослужащих с фронта. Ранее глава Минобороны страны Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта.