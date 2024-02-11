В Киеве прошел митинг с требованием вернуть с фронта военнослужащих

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Десятки митингующих вышли в центр Киева с требованием вернуть с фронта военнослужащих, сообщает украинское агентство «Укринформ». Ранее глава Минобороны страны Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта.

В акции на площади Независимости приняли участие семьи военных, которые в настоящее время находятся на фронте. Люди держали в руках плакаты с надписями, призывающими прекратить мобилизацию.

В декабре 2023 года жители украинской столицы вышли на митинг перед зданием Киевской горадминистрации. Люди также требовали от властей вернуть с фронта сограждан, мобилизованных в феврале прошлого года. В ноябре подобные акции протеста прошли еще в нескольких городах Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации на Украине. Документ также предполагает очередное продление режима военного положения в стране. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала предлагаемые изменения правил мобилизации «планом по ликвидации нации» и пообещала «очистить» проект закона от всякого насилия по отношению к украинцам.

Кроме того, Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Он поручил вести работу над созданием нового рода войск Генштабу Украины.