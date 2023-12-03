Жители Киева вышли на митинг с требованием о демобилизации сограждан

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители украинской столицы вышли на митинг перед зданием Киевской горадминистрации, сообщило издание «Страна.ua». Они требуют от властей вернуть с фронта сограждан, мобилизованных в феврале прошлого года. Издание уточнило, что в ноябре подобные акции протеста прошли еще в нескольких городах Украины.

В Киеве прошел митинг под зданием Киевской горадминистрации с требованием возвращения домой срочников и мобилизованных, — говорится в публикации.

В Верховной Раде тем временем продолжают обсуждать инициативу о закреплении в законе права украинских военных на демобилизацию после 18 или 36 месяцев службы. Депутаты пока не пришли к окончательному решению на этот счет.

На Марсовом поле в Париже тем временем собрались французы, выражающие свою поддержку жителям Донбасса. В мероприятии приняли участие представители Франции, России, Сербии и Польши. Организатором акции выступила ассоциация SOS Donbass. Несколько десятков участников акции выстроились с флагами России, ДНР, Новороссии и объединения казаков Франции, а также растянули плакаты с требованиями прекратить убийства жителей Донбасса и остановить поставки вооружений Киеву.