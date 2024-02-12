Зеленский продлил мобилизацию на Украине Зеленский подписал закон о продлении военного положения на Украине до мая

Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в стране до 13 мая 2024 года, передает Telegram-канал «Политика страны». Соответствующий закон глава государства подписал в понедельник, 12 февраля.

Также, по данным канала, украинский лидер продлил всеобщую мобилизацию до мая текущего года. Таким образом, как пишет канал, выборы этой весной, когда заканчивается срок полномочий президента, точно не состоятся.

5 февраля Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации на Украине. Документ также предполагал очередное продление режима военного положения в стране. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала предлагаемые изменения правил мобилизации «планом по ликвидации нации» и пообещала «очистить» проект закона от всякого насилия по отношению к украинцам.

В воскресенье, 11 февраля, десятки митингующих вышли в центр Киева с требованием вернуть с фронта военнослужащих. Ранее глава Минобороны страны Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта.

В акции на площади Независимости приняли участие семьи военных, которые в настоящее время находятся на фронте. Люди держали в руках плакаты с надписями, призывающими прекратить мобилизацию.