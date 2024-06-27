ВСУ на Сватовском направлении оказались под необычным обстрелом ВС России засыпали листовками позиции ВСУ на Сватовском направлении

Фото: МО Украины

Артиллеристы группировки войск «Запад» провели залистование позиций ВСУ на Сватовском направлении, передает РИА Новости. Военнослужащие применили агитационные снаряды, каждый из которых содержит более 300 листовок с инструкцией по сдаче в плен.

Мы стараемся помочь сделать правильный выбор военнослужащим вооруженных сил Украины. Россия гарантирует сохранение жизни и здоровья тем, кто решил сложить оружие, – сообщил военнослужащий ВС РФ.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в городе Ржищев Киевской области на месте, где сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), были найдены листовки против мобилизации на Украине. В них содержатся призывы сопротивляться работникам военкоматов.

Подпольщик сообщил, что было напечатано очень много листовок. Жители находили их в подъездах домов, на рынках и в городском транспорте.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков написал, что пропагандистам следует начать работать с общей массой украинских военных, взятых в плен российскими войсками. По его словам, сейчас их лишь опрашивают и наказывают. Сладков предложил установить в местах содержания пленных мониторы и радиоточки, включить для них круглосуточную трансляцию «России 24», радио «Маяк», «Радио России» и специально подобранных за месяц свежих пропагандистских фильмов и передач, а также разбавлять их живыми лекциями политологов и экономистов.