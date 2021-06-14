Швейцария перед саммитом ограничила своё воздушное пространство

https://static.news.ru/photo/5afce192-cdb5-11eb-97e4-96000091f725_660.jpg Фото: Björn Trotzki via imago-images.de/Global Look Press

Власти Швейцарии ввели ограничения на использование своего воздушного пространства. Данное решение было принято перед встречей в Женеве президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Специальные меры безопасности будут действовать по 17 июня. Об этом сообщил официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Стефан Хофер, пишет ТАСС.

В указанный период ВВС Швейцарии будут осуществлять функции воздушной полиции и вести усиленное наблюдение за воздушным пространством. Работу станут проводить в Женевском регионе с условным центром над площадью Наций рядом с местной штаб-квартирой ООН. Специальные меры не затронут коммерческие полёты в международный аэропорт Женевы и вылеты из него.

Данное решение властей прокомментировал официальный представитель Федерального управления гражданской авиации Швейцарии Антонелло Лавеглиа. Он сказал, что в зону безопасности входит небо в окружности с радиусом 47 миль (75,639 км) от условного центра в районе площади Наций. Эта зона охватывает также часть Франции.

В свою очередь, по решению кантональных властей Женевы, с 14 по 17 июня запрещены полёты беспилотных летательных аппаратов над городом и всей территорией Женевского кантона, — добавил Лавеглиа.

Ранее стало известно, что в Женеве кондитерская Christie's Bakery приготовила торт к предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Его украсили наиболее узнаваемыми символами двух стран.

Торт выполнен в виде открытки. На его глазурь нанесены изображения российского и американских флагов, а также матрёшки, самовара, стакана кока-колы и капкейка. Кроме того, лакомство содержит надпись Рeace of cake, что на русский язык можно перевести как «торт мира».