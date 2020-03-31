Швеция в борьбе с распространением коронавируса решила пойти по своему пути и отказаться от методов принуждения населения к самоизоляции и карантину. NEWS.ru поговорил с жителями столицы страны о том, как изменились их будни в условиях пандемии и готовы ли они следовать рекомендациям правительства.

В то время как большинство европейских стран из-за коронавируса ушли на карантин разной степени строгости — от полного запрета выходить на улицу в Италии до разрешённых прогулок по двое в Германии, одна страна нашла свой путь. В Швеции решили сделать ставку не на запреты и штрафы, а на сознательность населения и высокий уровень доверия власти.

Социальная жизнь в стране идёт своим чередом, бары и кафе продолжают работать, закрыты лишь кинотеатры. До 29 марта шведам было разрешено собираться на мероприятия численностью до 500 человек, но, согласно новым рекомендациям, теперь максимальное число участников не должно превышать 50 человек. К самоизоляции призывают лишь тех, кто находится в группе риска — пожилых в возрасте от 70 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Если человек вернулся из-за рубежа, в том числе из «неблагополучных стран», ему нужно оставаться дома только в том случае, если у него есть признаки заболевания. Члены его семьи могут продолжать выходить на улицу.

Университеты и старшая школа перешли на дистанционное обучение, однако младшая школа и детские сады продолжают работать в привычном режиме. Кружки и секции также доступны. Компании попросили по возможности перевести сотрудников на удалённую работу, а людей — соблюдать социальную дистанцию в один-два метра. Каких-либо штрафов за нарушение карантина не предусмотрено.

По состоянию на конец марта в Швеции зафиксировано свыше 3,5 тысяч заражений, более 100 человек скончались. Эти цифры ежедневно увеличиваются. Две трети заражений приходятся на Стокгольм с населением чуть менее миллиона человек.

Отсутствие карантина в таком случае может показаться странным, ведь в той же многомиллионной Москве людям с 29 марта запрещено покидать свои дома, несмотря на то, что число заразившихся, по официальным данным, гораздо меньше, чем в шведской столице. Причина же заключается в том, что власти страны рассчитывают на выработку у населения так называемого коллективного иммунитета к коронавирусу.

По словам главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла, большинство шведов должны переболеть COVID-19, чтобы у них затем выработался к нему иммунитет. Изолировать необходимо лишь тех, кто находится в группе риска. Тот факт, что люди, переболевшие коронавирусом, не могут заразиться повторно, не доказан. Из-за этого стратегия, выбранная властями Швеции, подвергается критике в других европейских государствах, включая Великобританию, которая изначально также хотела пойти по пути выработки «коллективного иммунитета», но потом пришла к жёсткому карантину.

Тем не менее на фоне очень высокого доверия к властям и личной сознательности шведов то, что премьер-министр Стефан Лёвен назвал рекомендациями, для многих стало правилами, которые необходимо соблюдать.

Инженер из Стокгольма Патрик Андерссон в беседе с NEWS.ru подтвердил, что власти страны не ввели каких-либо серьёзных ограничений.

Anders Wiklund/Tt/Global Look Press

Сейчас нас попросили только не путешествовать и по возможности работать из дома. Комендантский час пока не введён. Никто не заставляет тебя сидеть дома. Власти утверждают, что введение карантина неэффективно, поскольку нахождение дома 24/7 без солнца и свежего воздуха вредно для здоровья. Начальные школы открыты. Если их закроют, то слишком большому числу родителей придётся сидеть дома, включая медицинских сотрудников, которым сейчас нужно быть на работе. Несмотря на то что власти официально не принуждают компании переводить сотрудников на удалённую работу, такая практика распространяется всё больше и больше. Патрик Андерссон инженер из Стокгольма инженер из Стокгольма

По его словам, многие шведы до сих пор утверждают, что коронавирус — это обычная простуда. Некоторые после работы идут в бар или на какие-то групповые встречи, в то время как половина населения Земли сейчас закрыта на карантин.

Мой работодатель пока не закрыл офис, и 90% времени я работаю из дома, но часть моих обязанностей невозможно выполнять в таком режиме. Еду я покупаю перед самым закрытием магазина, когда в нём меньше людей. Также я больше не езжу на метро или автобусе, исключительно на машине, — отметил он.

Как рассказал в беседе с NEWS.ru проживающий в Стокгольме студент университета Упсалы Хьюго Йохансон, в шведской столице заметно, что люди стали следовать рекомендациям властей.

Adam Ihse/Tt/Global Look Press

Как я бы описал сейчас Стокгольм? Он стал более тихим. Улицы не такие многолюдные, магазины, за исключением продуктовых, сократили свои рабочие часы или же вовсе закрылись. Туристов больше нет, людей призывают оставаться дома, выходить только в случае необходимости. Многие работают из дома. Большие собрания, мероприятия полностью запрещены. Можно встретить тех, кто занимается спортом на улице или гуляет. Думаю, люди боятся не за себя, скорее, они уважают других и поэтому стараются минимизировать риски. Во многих супермаркетах введены дополнительные рабочие часы, в которые за продуктами могут прийти только те, кто находится в повышенной зоне риска. Если они сами не могут этого сделать, то помогают друзья или родственники, пакеты оставляют у двери. Хьюго Йохансон студент университета Упсалы студент университета Упсалы

Сам Йохансон отмечает, что его жизнь в связи с эпидемией коронавируса изменилась не сильно.

Сейчас я занимаюсь дома, а не в библиотеке, если в расписании есть лекции, то они проходят в режиме онлайн, как и вся коммуникация с преподавателями. Я стараюсь оставаться дома и избегать многолюдных компаний. Иногда я хожу погулять в лес или взять что-то на вынос в местном кафе, — пояснил он.

По его словам, в текущей ситуации необходимо соблюдать баланс: изолироваться, насколько возможно, чтобы не подвергать лишнему риску наиболее уязвимых к болезни, но в той мере, чтобы это было терпимо.