Шольц признал, что спецслужбы ФРГ не знали о подготовке теракта в «Крокусе» Шольц: немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в «Крокусе»

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Немецким спецслужбам не было известно о подготовке теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, которые приводит Markische Allgemeine Zeitung, подобными сведениями, предположительно, располагали в США.

Нет, однако у американских спецслужб, вероятно, были сведения, — ответил Шольц на вопрос, знал ли Берлин о том, что готовится теракт.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания США о единственной версии теракта в «Крокус Сити Холле» призваны переключить внимание. По его словам, до сих пор никаких официальных сообщений о случившейся трагедии озвучено не было. Песков добавил, что российские спецслужбы сейчас ищут подкрепление уже выдвинутым версиям, чтобы остановиться на одной аргументированной.

При этом представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что позиция Вашингтона по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле» ангажирована. По ее словам, Вашингтон пытается «вывести из-под удара» Украину.

Директор ФСБ Александр Бортников, в свою очередь, заявлял, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след. Он уточнил, что специалисты будут и дальше прорабатывать эту версию, чтобы выяснить правду. Пока есть все основания говорить о причастности украинской стороны к этой трагедии.