Шольц назвал отказ от российского газа поводом для гордости

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Олаф Шольц

Отказ Германии от российского газа является причиной для гордости, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления на экономической конференции в Берлине. По его словам, которые приводит ТАСС, властям страны удалось заменить около 50% всего импорта газа в страну. При этом Шольц утверждает, Россия сама прекратила поставки.

Нам удалось за очень короткое время, чего не ожидал никто, заменить 50% поставок импортом из других частей мира. Думаю, мы можем гордиться этим, — заявил канцлер Германии.

Правительство Германии продолжает проводить реформы для перехода на возобновляемые источники энергии. В частности власти страны отказались от использования угольных электростанций и АЭС. Предполагается, что ФРГ достигнет полной климатической нейтральности к 2045 году. Также в планах властей построить новые терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ). Суммарная мощность новых объектов, которые разместят на воде, составит около 33 млрд кубометров.

В то же время бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что отказываться от угля рано, так как стратегия «зеленой» энергетики продемонстрировала свою неэффективность. По ее словам, уголь, считавшийся лишь «запасным» ресурсом для генерации энергии, начал вновь выходить на первый план.