Семья с 22 детьми придумала, как весело пережить самоизоляцию

В Великобритании семья Рэдфордов с 22 детьми за 48 часов переделала сад в своём доме в аквапарк и игровую площадку.
Вынужденные сидеть дома с детьми супруги из города Моркам решили полностью перестроить окружающую территорию. В работах принимали участие практически все члены семьи, даже двухлетний малыш взял в руки метлу.
На игровой площадке они установили качели, горку, раму для лазанья, а также грязевую кухню. Кроме того, на территории дома появились специальные зоны отдыха в виде вигвамов,
22-й ребёнок в семействе появился 6 апреля 2020 года. По словам его матери Сью Рэдфорд, ей было страшно рожать во время пандемии COVID-19.
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