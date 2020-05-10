Семья с 22 детьми придумала, как весело пережить самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/0e4015c2-92d3-11ea-a994-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Radford Family/youtube.com

В Великобритании семья Рэдфордов с 22 детьми за 48 часов переделала сад в своём доме в аквапарк и игровую площадку.

Вынужденные сидеть дома с детьми супруги из города Моркам решили полностью перестроить окружающую территорию. В работах принимали участие практически все члены семьи, даже двухлетний малыш взял в руки метлу.

На игровой площадке они установили качели, горку, раму для лазанья, а также грязевую кухню. Кроме того, на территории дома появились специальные зоны отдыха в виде вигвамов, пишет Mirror.

22-й ребёнок в семействе появился 6 апреля 2020 года. По словам его матери Сью Рэдфорд, ей было страшно рожать во время пандемии COVID-19.

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