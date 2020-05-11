Самый низкий за два месяца прирост случаев COVID-19 зафиксирован в Норвегии

https://static.news.ru/photo/315dd64e-9354-11ea-a8ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vojtech Vlk/CTK/Global Look Press

В Норвегии за минувшие сутки зафиксирован самый низкий прирост числа новых пациентов с коронавирусом за последние два месяца.

Об этом сообщает Институт здравоохранения страны. По его данным, последние две недели этот показатель был стабилен — каждые сутки прирост составлял менее ста человек, передаёт ТАСС.

К 11 мая за сутки прирост составил семь человек. Таким образом, общее число случаев коронавируса в стране с начала пандемии достигло 8106. Из них с летальным исходом — 219.

Ранее NEWS.ru писал о том, что второй день подряд в Ухани, которая стала эпицентром вспышки мировой пандемии коронавируса, выявляются новые заражённые. На этот раз в китайскую клинику попали пять человек.