Самый низкий за два месяца прирост случаев COVID-19 зафиксирован в Норвегии

В Норвегии за минувшие сутки зафиксирован самый низкий прирост числа новых пациентов с коронавирусом за последние два месяца.
Об этом сообщает Институт здравоохранения страны. По его данным, последние две недели этот показатель был стабилен — каждые сутки прирост составлял менее ста человек,
К 11 мая за сутки прирост составил семь человек. Таким образом, общее число случаев коронавируса в стране с начала пандемии достигло 8106. Из них с летальным исходом — 219.
Ранее NEWS.ru писал о том, что второй день подряд в Ухани, которая стала эпицентром вспышки мировой пандемии коронавируса, выявляются новые заражённые. На этот раз в китайскую клинику попали пять человек.
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