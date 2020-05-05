Самолёты Finnair не будут летать в Россию до 1 июля

https://static.news.ru/photo/dfdc18a2-8edb-11ea-b04e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшая финская авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию в мае и июне. Ближайшая дата, на которую открыта продажа билетов, 1 июля.

Пассажирам, имеющим на руках билеты на рейсы в указанные месяцы, перевозчик предлагает на выбор два варианта: полный возврат их стоимости или купон с 10-процентной премией, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе авиакомпании отмену рейсов никак не комментируют.

Ранее NEWS.ru писал, что Finnair приостанавливала полёты в Россию до конца марта. Рейсы были отменены в связи с пандемией коронавируса.