Самолёты Finnair не будут летать в Россию до 1 июля

Крупнейшая финская авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию в мае и июне. Ближайшая дата, на которую открыта продажа билетов, 1 июля.
Пассажирам, имеющим на руках билеты на рейсы в указанные месяцы, перевозчик предлагает на выбор два варианта: полный возврат их стоимости или купон с 10-процентной премией,
В пресс-службе авиакомпании отмену рейсов никак не комментируют.
Ранее NEWS.ru писал, что Finnair приостанавливала полёты в Россию до конца марта. Рейсы были отменены в связи с пандемией коронавируса.
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