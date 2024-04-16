Россию официально пригласили на юбилей высадки союзников в Нормандии AFP: организаторы пригласили Россию на юбилей высадки союзников в Нормандии

Россия приглашена и будет участвовать в мероприятиях по случаю 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии, сообщает AFP со ссылкой на компанию Mission Libération, занимающуюся организацией церемонии. Однако, по данным агентства, президент РФ Владимир Путин на празднование, которое запланировано на 6 июня, не приглашен «с учетом обстоятельств».

С учетом обстоятельств президент Путин не приглашен. Тем не менее, Россия приглашена и будет представлена, с тем чтобы почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года, — говорится в сообщении.

Ранее о том, что французская сторона намерена пригласить Россию на празднование юбилея, сообщала радиостанция Europe 1. Отмечалось, что церемонию трудно представить без участия РФ. Несмотря на то что СССР прямо не участвовал в высадке, он сделал ее возможной, «принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой», напомнили журналисты.