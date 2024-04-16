Россию могут пригласить на юбилей высадки союзников в Нормандии Europe 1: Франция намерена пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии

Франция намерена пригласить Россию на празднования 80-летнего юбилея высадки войск союзников в Нормандии, сообщает радиостанция Europe 1. Как отмечается, президент республики Эммануэль Макрон может официально объявить об этом во время посещения департамент Дром на юго-востоке страны.

Россия будет представлена на церемонии в Нормандии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца, — говорится в сообщении радиостанции.

Как отмечается, церемонию трудно представить без участия России. Несмотря на то, что СССР прямо не участвовало в высадке, он сделал ее возможной «принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой», напомнили журналисты.