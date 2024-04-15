Макрон рассказал, чем Израиль отличается от России Макрон: существует разница между допуском России и Израиля к Олимпиаде

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участие команды Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже под своим флагом объясняется тем, что государство, по его мнению, нельзя назвать «нападающей стороной». Таким образом он в эфире телеканала BFMTV обосновал отказ в этом праве российским спортсменам.

Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной. Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее, — сообщил Макрон.

Ранее вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов заявил, что в преддверии Олимпиады в Париже французский президент стал критически высказываться в адрес России, потому что до сих пор завидует ей из-за проведенных Игр в Сочи. По мнению депутата, Макрону особенно важно продемонстрировать величие своей страны.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отметил, что заявления Макрона о попытках России сорвать Олимпиаду в Париже являются голословными и неприемлемыми. По его словам, они не подкрепляются никакими адекватными доказательствами и аргументацией.

Ранее в Сети разгорелся скандал из-за высказывания президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Она назвала бомжами российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Париже.