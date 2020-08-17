Россия отреагировала на увеличение военного присутствия НАТО в Польше

https://static.news.ru/photo/d3364e6c-e0af-11ea-b693-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на увеличение военного присутствия НАТО в Польше. По её словам, данный факт усугубляет непростую ситуацию у западных границ РФ.

Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряжённости и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов, — цитирует её ТАСС.

Также Захарова подчеркнула, что заверения со стороны НАТО о незначительном ротационном характере усилений в России воспринимают как попытки исказить реальность. Данное решение со стороны США значительно укрепит наступательный потенциал Альянса.

Как ранее писал NEWS.ru, НАТО призвал Минск соблюдать гражданские права жителей страны, даже если люди выражают несогласие с действиями официальных властей. В Альянсе заверили, что «многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза» ни для кого не представляет угрозы и носит сугубо оборонительный характер.