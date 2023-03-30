Россия объявила Венгрию недружественной страной: что потеряет Орбан Будапешт подписался под всеми антироссийскими санкциями

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Россия включила Венгрию в список недружественных стран после того, как Будапешт подписался под всеми антироссийскими санкциями и теперь вынужден строго их исполнять, заявил 30 марта посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. И хотя в Москве понимают, что венгерские власти вынуждены вести себя так под давлением ЕС и Вашингтона, но перспектив дальнейшего сотрудничества при таких обстоятельствах в Москве особо не видят.

Почему Венгрию внесли в список недружественных стран

Москва отнесла Венгрию к недружественным странам из-за ее присоединения к санкциям, заявил Станиславов. По его словам, Будапешт ведет прагматичную политику и пытается защитить интересы своей страны на фоне украинского кризиса, однако, как бы то ни было, «факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя».

«Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры», — предупредил Станиславов.

Вместе с тем он подчеркнул, что Москва и Будапешт будут держать каналы диалога открытыми и продолжать сотрудничество во многих сферах. «Остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок», — подчеркнули в Москве.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вид на здание Министерства иностранных дел РФ

Почему это произошло именно сейчас

Хотя в Венгрии не раз осуждали санкционную политику в отношении России, в начале марта премьер-министр страны Виктор Орбан допустил пересмотр отношений с Россией из-за изменения геополитических реалий. Он отметил, что восстановление сотрудничества между Москвой и Западом, конечно, необходимо, но это все «далеко от реальности», поэтому Венгрии придется подстраиваться под новые форматы.

Но, скорее всего, Россия приняла такое решение именно после того, как парламент Венгрии проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Константин Калачев. По словам Калачева, Орбан — «последний друг России» в европейском сообществе, который «стоит особняком в вопросах оценки происходящего на Украине». Поэтому включение Венгрии в список недружественных России стран — лишь формальность, причем своевременная.

Такого же мнения придерживается политолог Алексей Мартынов. Он отметил, что хотя в Будапеште долгое время пытались держаться подальше от «русофобского общеевропейского шабаша», не стоит забывать, что эта страна — член ЕС и НАТО и «бесконечно держать это беспрецедентно мощное давление Брюсселя там не могут».

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Ослабят ли Москва и Будапешт экономические связи?

С начала СВО Будапешт старается соблюдать баланс в отношениях между Москвой и Западом. Действия венгерских политиков продиктованы желанием «защитить свои национальные интересы». Венгрия выступает только на своей стороне, отмечал премьер-министр страны Виктор Орбан. Будапешту пришлось также вводить антироссийские санкции после начала СВО, но при этом там не скрывали своего возмущения. Венгерские власти называют ограничения в адрес Москвы «ошибочными» из-за сильного повышения цен на газ и электричество, что доставляет много проблем Европе.

Энергоносители — это основная причина, почему Венгрия не обрывает связи с Россией, заявил NEWS.ru венгерский политолог на условиях анонимности. По его словам, власти в Будапеште всегда пытались усидеть на двух стульях. С одной стороны, это маленькая и не столь влиятельная страна, которая не может идти против слова своих западных партнеров. А с другой — для Венгрии очень важны экономические отношения с Россией.

«Экономические связи стороны точно не порвут, а, наоборот, будут бороться за них. Нужно понимать, что венгерская энергетика без России просто не работает», — добавил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как США относятся к Венгрии

Венгрия больше года отказывается от какой-либо военной помощи Украине, при этом блокируя ее попытки вступить в НАТО. Кроме того, венгры стали единственными, кто выступает против введения санкций против России в вопросе поставок энергоресурсов. В результате Венгрия — единственная из всех стран ЕС, которая получила от Брюсселя официальное разрешение на поставки энергоносителей из РФ, игнорируя любые ограничения и ценовые потолки.

Венгерские власти находятся в регулярном контакте с российскими представителями, обсуждая развитие сотрудничества в области энергетики. В 2014 году Россия и Венгрия подписали проект о строительстве на АЭС «Пакш» новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. А осенью 2023 года Венгрия намерена начать строительство АЭС «Пакш-2», на что Москва выделила Будапешту €10 млрд.

Фото: Rosatom/via Global Look Press Росатом завершил разработку новой модификации топлива для реакторов ВВЭР-440 АЭС «Пакш» (Венгрия)

Кстати, на прошедшей осенью Российской энергетической неделе в Москве единственным европейским участником был именно глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Там он рассказал, как Будапешт настаивает на своем и пытается объяснить западным партнерам, что не согласится «ни на какой санкционный режим и не поставит под угрозу поставки энергоносителей в страну».

Видимо, такая позиция сильно раздражает Вашингтон. По словам Сийярто, власти США позиционируют себя как «недружественный союзник» по отношению к Венгрии и ведут себя с ней «как с противником».