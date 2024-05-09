Российский триколор появился в небе над французским Марселем Самолеты ВВС Франции по ошибке нарисовали флаг России в небе над Марселем

Фото: EPA/TASS

Пилотажная элитная группа ВВС Франции Patrouille de France перепутала последовательность цветов государственного флага во время парада в Марселе и нарисовала в небе российский триколор. По информации «Царьграда», это произошло 8 мая в ходе торжественных мероприятий во время прибытия олимпийского огня в город, где собралось большое количество граждан.

Ранее во время парада Победы в Москве над Красной площадью пролетел знаменитый «Кубинский бриллиант» в составе девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29. Построение выполнили пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». Их возглавлял полковник Андрей Алексеев.

Участие в московском параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне также приняли новейшие бронеавтомобили К-53949 «Феникс» и санитарные машины «Линза». Эта военная техника впервые находится в составе механизированной колонны торжественного марша в День Победы. Бронеавтомобили семейства «Тайфун» под названием «Феникс» вмещают десять военных, полная масса машины составляет 15 тонн. БРМ «Линза» в свою очередь развивает скорость до 105 километров в час и может перевозить четырех лежачих раненых или шестерых сидячих.