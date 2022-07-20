Российская система ПВО перехватила 10 ракет ВСУ, выпущенных по Херсону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пусковая установка ЗРС «Антей-400»

Утром были перехвачены 10 ракет, выпущенных Вооруженными силами Украины по Херсону, сообщили ТАСС в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсона. Атаку удалось пресечь благодаря оперативной работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Около 04:30 мск в Херсоне работала [система] ПВО. Перехвачены все десять ракет, которые Украина выпустила по городу, — сказал собеседник агентства.

Накануне глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев обвинил ВСУ в повреждении 70% жилого фонда и около 400 объектов инфраструктуры Новой Каховки, включая школы, детские сады, магазины и храм. Он заявил, что от ударов украинской артиллерии страдает преимущественно мирное население и гражданские объекты.

До этого, 14 июля, в ВГА Херсонской области заявили, что городские системы ПВО сбили еще пять ракет ВСУ. Обломки двух из них упали в районе завода «Сокол».