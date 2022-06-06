РИА Новости рассказали об «агитснарядах» с фото Арестовича в женском платье РИА Новости: на позиции ВСУ отправили «агитснаряды» с фото Арестовича в женском платье

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российские военные доставили на позиции украинских войск в Запорожской области листовки с призывом сдаваться и фотографиями, на которых советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович одет в женское платье, передаёт корреспондент РИА Новости. На листовках также изображены президент Украины Владимир Зеленский, предприниматель Игорь Коломойский и другие олигархи.

Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он! — указано на листовке с фотографиями Арестовича.

По предположению корреспондента, фото Арестовича в парике и платье представляет собой его образ в кинофильме «Не бойся, я рядом», где он играл роли некоего Игоря Смирнова и женщины по имени Люсенька. В других листовках содержится призыв сложить оружие и «не умирать за изменников родины», один из которых, олигарх Игорь Коломойский, имеет гражданство Израиля.

Эти материалы попали на территорию населённых пунктов Орехово и Гуляйполе в Запорожской области. Отмечается, что агитснаряды не наносят ущерба инфраструктуре, поскольку не содержат поражающих элементов и взрывчатки и сконструированы таким образом, чтобы лишь разбрасывать листовки.

Ранее политолог Сергей Михеев рассказал, что в Киеве появились листовки от имени командиров батальона «Азов» Редиса, Волыны и Калыны о том, что президент Украины Владимир Зеленский предал собственных солдат. По его мнению, это говорит о том, что украинцы начали противостоять киевскому режиму. Между тем сам Зеленский полагает, что расклейку листовок организовал экс-президент Украины Петр Порошенко.