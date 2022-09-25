РИА Новости: один человек погиб при подрыве автомобиля в Мелитополе

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По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Мелитополе, передает корреспондент РИА Новости. Ранее член военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что взрыв был настолько мощный, что автомобиль разорвало на две части.

Тело одного погибшего обнаружено рядом с легковым автомобилем, взорванным в воскресенье вечером в Мелитополе, — сообщил корреспондент.

Инцидент случился на улице Ломоносова около 17:30. Автомобиль разорвало надвое, обломки разлетелись на десятки метров. Следователи устанавливают причины произошедшего.

Ранее Рогов предположил, что к подрывам может быть причастен Киев, который «хочет дестабилизировать энергетическую инфраструктуру Запорожской области». Он отметил, что провокации могут быть нацелены на то, чтобы лишить мирных жителей электричества и сорвать референдум.

25 сентября ВСУ нанесли удар по центру Херсона. В частности, ракетному обстрелу подверглась гостиница, в которой находились мирные жители. Военнослужащие украинской армии использовали для атаки РСЗО американского производства HIMARS, есть погибшие, среди них бывший нардеп Верховной рады Алексей Журавко. В гостинице находилась съемочная группа RT, оператора которой придавило бетонными плитами. Серьезных травм мужчина не получил.