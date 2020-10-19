Пьяные украинки разделись и устроили дебош в поезде

https://static.news.ru/photo/29649534-60cf-11ea-a1bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Две несовершеннолетние украинки устроили дебош в поезде, который направлялся из Львова в Киев. Девушки ходили по вагону без одежды и громко себя вели.

Также нарушительницы порядка матерились, курили и громко слушали музыку. Пассажирам из соседнего купе пришлось пересесть в другой вагон.

Начальник поезда высадил дебоширок на станции в Хмельницкой области, передаёт «112 Украина».

По словам источника издания «Обозреватель», сотрудники правоохранительных органов провели с девушками разъяснительную беседу, а также рассказали о случившемся их родителям. Однако силовики не стали составлять на них протоколы.

Ранее, как писал NEWS.ru, наряд полиции был вынужден применить оружие при задержании двух подвыпивших граждан в Москве.