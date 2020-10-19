Пьяные украинки разделись и устроили дебош в поезде

Две несовершеннолетние украинки устроили дебош в поезде, который направлялся из Львова в Киев. Девушки ходили по вагону без одежды и громко себя вели.
Также нарушительницы порядка матерились, курили и громко слушали музыку. Пассажирам из соседнего купе пришлось пересесть в другой вагон.
Начальник поезда высадил дебоширок на станции в Хмельницкой области,
По словам источника издания «Обозреватель», сотрудники правоохранительных органов
Ранее, как писал NEWS.ru, наряд полиции был вынужден применить оружие при задержании двух подвыпивших граждан в Москве.