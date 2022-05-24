Пушилин объявил о начале штурма города Красный Лиман

Фото Alex Chan Tsz/Global Look Press

Начался штурм города Красный Лиман, расположенного на севере ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт «Интерфакс». Он добавил, что на сегодняшний день на севере ДНР под контроль властей республики перешли всего 28 населенных пунктов.

Всего 28 населенных пунктов на севере ДНР на сегодняшний день считаются освобожденными. Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями (ДНР и ЛНР. — NEWS.ru) зашли в сам город. Порядка половины города находится под нашими подразделениями, — сказал он.

24 мая штаб территориальной обороны ДНР заявил, что город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил республики. На здании мэрии города подняли флаг России, рядом с ним собираются водрузить флаг ДНР. Отмечается, что войска республики на сегодняшний день контролируют в общей сложности 217 населенных пунктов.