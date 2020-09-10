Пропавший британец пришёл на пресс-конференцию о своём исчезновении

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Восьмидесятилетний житель Великобритании пропал во время похода, и его семья решила провести пресс-конференцию для поиска мужчины. Исчезнувший сам пришёл на мероприятие.

Пожилой британец потерялся из-за начавшегося града, передаёт UPI. Его искали полицейские, Королевские воздушные силы и спасатели. Он несколько ночей провёл в своей палатке.

Пресс-конференцию в пабе организовали его родственники и представители экстренных служб. Турист пришёл на неё и заявил, что нуждается в горячем обеде. У него не было серьёзных травм, его здоровью ничего не угрожало.

Ранее NEWS.ru писал, что в горах около Сочи пропала тургруппа из 11 человек. в их числе восемь детей — воспитанников спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области. Туристы ушли из посёлка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта «Роза Хутор» 6 сентября и не вернулись.