Пропавшие в горах Сочи дети являются воспитанниками спортшколы «Тверь»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Спасатели продолжают поиски группы людей, пропавших в горах Адлерского района. Выяснилось, что дети, которые были среди туристов, являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области,

Все восемь детей — ученики спортивной школы олимпийского резерва «Тверь», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Всего в числе пропавших — 11 человек. Из них восемь — дети 2004-2011 годов рождения.

Туристы ушли из посёлка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта «Роза Хутор» в воскресенье, 6 сентября, и не вернулись.

Их поиском занимаются сотрудники МЧС. Спасатели на квадроциклах обследовали берега озера и прилегающие к ним туристические пути на горных склонах. Также на поиски выдвинулся конно-кинологический расчёт на пяти лошадях и вертолёт Ми-8 с тремя спасателями на борту. Всего в поисках задействованы 64 человека и 12 единиц техники. В городе развёрнут оперативный штаб, куда вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб, писал NEWS.ru.