Прокуратура Франции запросила четыре года тюрьмы для экс-президента Саркози

https://static.news.ru/photo/c2da0a28-3987-11eb-909c-fa163e074e61_660.jpg Николя Саркози Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальная финансовая прокуратура Парижа требует приговорить к четырём годам лишения свободы экс-президента Франции Николя Саркози, проходящего по делу о прослушивании телефонных разговоров.

Сторона обвинения запросила аналогичные сроки и для двух других фигурантов дела — адвоката Тьерри Эзога и бывшего высокопоставленного представителя Кассационного суда Жильбера Азибера, передаёт ТАСС со ссылкой на представителей прокуратуры.

Следствие полагает, что Саркози через своего адвоката обещал Азиберу помощь в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о расследовании финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L’Oreal. В распоряжении следователей поступило множество записей телефонных разговоров Саркози на эту тему.

Защита экс-президента настаивает на прекращении судебного процесса, настаивая, что в ходе расследования были допущены грубые процессуальные ошибки. Саркози в ходе своего выступления в суде назвал «позором» не прекращающиеся уже более шести лет судебные преследования в отношении себя.

Николя Саркози занимал должность президента Франции с 2007 по 2012 годы.

Как сообщал NEWS.ru, в октябре Саркози было предъявлено обвинение в создании «преступного сообщества». Следователи считают, что его президентскую кампанию финансировала Ливия. Впервые эти обвинения были высказаны одним из сыновей покойного диктатора Саифом аль-Исламом в 2011 году. Дело привлекло повышенное внимание в ноябре 2016 года, когда франко-ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин сказал, что в период с 2006 по 2007 год он доставил три чемодана, набитые наличностью, бывшему руководителю штаба Саркози и руководителю кампании Клоду Геану.

Предъявленные обвинения добавились к уже выдвинутым против Саркози в 2018 году. Тогда он стал фигурантом дела о «пассивной коррупции», «сокрытии хищения государственных средств» и «незаконном финансировании избирательной кампании». Политик был помещён под судебный надзор.