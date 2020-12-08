Прокуратура Франции запросила четыре года тюрьмы для экс-президента Саркози

Национальная финансовая прокуратура Парижа требует приговорить к четырём годам лишения свободы экс-президента Франции Николя Саркози, проходящего по делу о прослушивании телефонных разговоров.
Сторона обвинения запросила аналогичные сроки и для двух других фигурантов дела — адвоката Тьерри Эзога и бывшего высокопоставленного представителя Кассационного суда Жильбера Азибера,
Следствие полагает, что Саркози через своего адвоката обещал Азиберу помощь в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о расследовании финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L’Oreal. В распоряжении следователей поступило множество записей телефонных разговоров Саркози на эту тему.
Защита экс-президента настаивает на прекращении судебного процесса, настаивая, что в ходе расследования были допущены грубые процессуальные ошибки. Саркози в ходе своего выступления в суде назвал «позором» не прекращающиеся уже более шести лет судебные преследования в отношении себя.
Николя Саркози занимал должность президента Франции с 2007 по 2012 годы.
Как сообщал NEWS.ru, в октябре Саркози было предъявлено обвинение в создании «преступного сообщества». Следователи считают, что его президентскую кампанию финансировала Ливия. Впервые эти обвинения были высказаны одним из сыновей покойного диктатора Саифом аль-Исламом в 2011 году. Дело привлекло повышенное внимание в ноябре 2016 года, когда франко-ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин сказал, что в период с 2006 по 2007 год он доставил три чемодана, набитые наличностью, бывшему руководителю штаба Саркози и руководителю кампании Клоду Геану.
Предъявленные обвинения добавились к уже выдвинутым против Саркози в 2018 году. Тогда он стал фигурантом дела о «пассивной коррупции», «сокрытии хищения государственных средств» и «незаконном финансировании избирательной кампании». Политик был помещён под судебный надзор.