Прогуливающаяся с принцем Уильямом Кейт Миддлтон попала на видео

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон впервые после операции и слухов об измене принца Уильяма засняли папарацци, сообщает The Sun. По информации издания, принца и принцессу Уэльских сняли на видео на прошедших выходных, когда они посещали фермерский магазин примерно в миле от их дома в Виндзоре.

Отмечается, что Миддлтон выглядит «здоровой, расслабленной и счастливой». На кадрах видно, что принцесса Уэльская одета в черный спортивный костюм. Как пишет издание, первую половину субботы супруги провели, наблюдая, как их дети занимаются спортом, при этом за покупками пара отправилась без наследников.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская могла не появляться на публике после операции, узнав об измене принца Уильяма. По информации британских СМИ, отношения у наследника Карла III могли завязаться с бывшей моделью Роуз Хэнбери, более известной как Маркиза Чамли. Пресса также полагает, что принцесса Уэльская могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга. Предполагалось, что в связи с этим супруги могут выступить с официальным заявлением в следующем месяце во время публичных мероприятий.