Принц Уильям: королевская семья — вообще не расистская

https://static.news.ru/photo/d557ecb8-8263-11eb-9fa7-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям прокомментировал интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри. Он заявил, что в британской королевской семье нет расизма.

Мы вообще не расистская семья, — сказал он журналистам телеканала SkyNews.

Он отметил, что ещё не говорил со своим братом, принцем Гарри. Однако Уильям собирается побеседовать с родственником. Он не уточнил, когда может состояться этот разговор.

Меган Маркл во время беседы с американской телеведущей Уинфри намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша.

Она отметила, что подобные вопросы повергли её в шок. Кроме того, в столице государства ей обещали, что ребёнок не получит личную охрану, так как «не хотели, чтобы он становился принцем, и планировали нарушить протокол». Женщина добавила, что после рождения Арчи «при дворе» обсуждали, «насколько тёмным окажется» цвет его кожи. При этом экс-герцогиня Сассекская не ответила на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи инициировал подобные разговоры, чтобы не «нанести слишком большой урон семье».

Ранее NEWS.ru писал, что Букингемский дворец опубликовал заявление в связи с выходом интервью герцогов Сассекских. Там сообщили, что заявления Маркл о расистских высказываниях в адрес её сына Арчи со стороны представителей королевской семьи вызывают беспокойство. Они будут рассмотрены в частном порядке.