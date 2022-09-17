Приднестровье могут обязать вносить предоплату за газ Премьер Молдавии Гаврилица: Приднестровье придется внести аванс за газ, если «Газпром» прекратит поставки

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Если «Газпром» перестанет поставлять газ в Молдавию, то Кишинёв будет искать новых поставщиков, и в этом случае Приднестровью придется внести предоплату, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. По ее словам, риск остановки поставок «Газпромом» с 1 октября из-за задолженности Молдавии до сих пор сохраняется, передает Общественный телеканал «Молдова-1».

Мы просили внести ясность в вопрос о поставках и объемах газа, и до сих пор ясности нет. Если мы хотим получить доступ к природному газу с международного рынка или от партнеров по выгодной цене, прежде всего, мы должны заплатить за потребленный газ, причем заплатить заранее. Доставка газа на левый берег Днестра невозможна без предварительной оплаты, — утверждает Гаврилица.

Она отметила, что также у Молдавии есть соединение с украинским газопроводом, к которому можно получить доступ, однако в этом вопросе без предоплаты также не обойтись.

29 октября 2021 «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа в Молдавию в течение следующих пяти лет. В ноябре республика не смогла рассчитаться за газ вовремя, понадобилась отсрочка. В январе молдавская компания снова столкнулась со сложностями, парламент страны ввел ЧП на 60 дней.

В «Газпроме» выразили опасения, что ситуация с просрочкой платежей с большой вероятностью повторится. 22 августа «Молдовагаз» оплатила июльский транзит и попросила отсрочку по выплате аванса за август. Глава молдавской компании Вадим Чебан отметил, что «Газпром» на просьбу еще не ответил.

Президент Молдавии Майя Санду ранее отметила, что Кишинёв пока не в состоянии платить такие высокие цены за газ из-за ситуации на спотовом рынке. По ее словам, страна переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и ускоренной инфляции. При этом власти пытаются обеспечить граждан дровами, углем и мазутом.