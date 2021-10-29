«Газпром» подтвердил продление контракта с Молдавией на поставку газа

«Газпром» подтвердил продление контракта на поставку газа в Молдавию с 1 ноября сроком на пять лет. Об этом говорится в сообщении холдинга. В компании отмечают, что договор был продлён на взаимовыгодных условиях.

«Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях, — говорится в сообщении.

Договор был подписан 29 октября по итогам переговоров председателя правления российского холдинга Алексея Миллера и представителей Молдавии.

Ранее в Мининфраструктуры Молдавии сообщили о том, что власти страны договорились с «Газпромом» о продлении газового контракта на пять лет. Там отметили, что была принята формула расчёта стоимости газа и погашения долга, которую предложила молдавская сторона.

В 2020 году «Газпром» поставил в Молдавию 3,05 млрд кубометров газа, что на 5,5% больше, чем было поставлено в 2019 году.