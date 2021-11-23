«Газпром»: Молдавия так и не оплатила поставки газа

Текущий платёж от Молдавии за газ всё ещё не поступил, 24 ноября истекает 48-часовой срок после направленного стране уведомления о прекращении поставок в связи с неоплатой, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, передаёт ТАСС. Ранее в правительстве Молдавии признали вину в задержке расчётов с Россией за использованный газ.

Текущий платёж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня, — сказал Куприянов.

Он подтвердил, что «Газпром» может прекратить поставки топлива в Молдавию уже в среду, 24 ноября.

Ранее министр инфраструктуры страны Андрей Спыну согласился с тем, что одним из ключевых условий российского холдинга при продлении контракта на следующие пять лет было 100-процентное погашение текущих платежей.

Очередной платёж за поставленное топливо, а также за ноябрьские поставки в размере $74 млн Молдавия должна была сделать 22 ноября, в противном случае «Газпром» в течение 48 часов планировал прекратить поставки.

Как сообщал Спыну, средства уже найдены и в ближайшее время окажутся на счетах «Молдовагаза». Однако сначала данное решение должны одобрить в окончательном чтении депутаты молдавского парламента на заседании в четверг, 25 ноября.