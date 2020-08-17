Президент Молдавии Додон прибыл в РФ с неофициальным визитом

https://static.news.ru/photo/e0eacfb4-e097-11ea-b73c-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Молдавии Игорь Додон прилетел в Москву с неофициальным визитом.

Игорь Николаевич отправился на пару дней в Москву, — сообщила ТАСС пресс-секретарь главы государства Кармена Стерпу.

По её словам, политик неоднократно рассказывал, что планирует посетить российскую столицу. При этом она не стала уточнять, когда молдавский лидер вернётся в Кишинёв, а также подробности программы его визита в РФ.

Последний раз Додон посещал Москву в начале августа. Тогда он прилетел на встречу к российским официальным лицам, чтобы обсудить вопросы интенсификации и углубления сотрудничества между Россией и Молдавией.

Ранее NEWS.ru писал о том, что парламент Молдавии с перевесом в один голос отклонил вотум недоверия правительству Иона Кику. Решение поддержали 46 из 93 депутатов, присутствовавших на заседании.