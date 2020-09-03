Премьер-министр Швеции заявил, что Навальный «почти умер»

https://static.news.ru/photo/7be245c2-edf1-11ea-a7e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Sohn/Global Look Press

Председатель правительства Швеции Стефан Лёвен призвал Кремль расследовать инцидент с блогером Алексеем Навальным.

Об этом он сказал после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По его словам, расследование должно быть проведено непременно, так как «человек почти умер», передаёт «Интерфакс».

Конечно, там что-то произошло в самолёте в России, в поле российской юрисдикции, — отметил Лёвен.

По словам премьера, виновные в произошедшем должны быть найдены и привлечены к ответственности. Кроме того, он подчеркнул, что должна быть реакция со стороны Евросоюза.

2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов Алексея Навального, который был госпитализирован в Омске прямо с трапа самолёта, а затем транспортирован в Берлин, выявило доказательства присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.