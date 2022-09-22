Появилось фото бюллетеней для референдума в ДНР Мэр Донецка Кулемзин показал бюллетени для референдума в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram выложил фото бюллетеней для референдума в ДНР о вхождении в состав России. Референдумы о вхождении регионов пройдут с 23 по 27 сентября.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Киева не изменится из-за проведения референдумов в ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Он отметил, что о референдумах говорилось и раньше, поэтому ничего нового в связи с их официальным объявлением не случилось. Зеленский добавил, что позиции Киева «хорошо известны».