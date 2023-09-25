Появились кадры уничтожения МиГ-29 ВСУ на аэродроме в Кривом Роге

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Днепровский Рубеж» опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент уничтожения истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военном аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Как отмечается, удар нанесен ночью 25 сентября. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Разведывательно-ударный комплекс группировки войск «Днепр» сегодня ночью уничтожил очередной МиГ-29 Воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево, — говорится в подписи под видео.

Ранее об атаке российских сил на аэродром Долгинцево сообщал военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, этой ночью на территории объекта гремели взрывы с последующей длительной детонацией.

Он пояснил, что в криворожском аэропорту базируются украинские истребители МиГ-29, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Именно они являются носителями крылатых ракет Storm Shadow.

О двух сериях взрывов в городе Кривой Рог сообщали также и украинские СМИ. Помимо этого, речь шла о пяти сериях взрывов в Одессе. Сообщалось и о том, что в Одессе огнем охвачено здание. Позднее стало известно, что это гостиница в районе порта.