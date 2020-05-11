Посол Швейцарии заявил о бессмысленности тестирования туристов на COVID-19

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С 11 мая граждане Литвы могут выезжать на учёбу или с деловыми целями в соседнюю Польшу. При этом от них не будут требовать прохождения 14-дневного карантина. Аналогичные правила с этого же числа начали действовать и для поляков при въезде в Литву.

С 11 мая граждане Литвы по делам работы, бизнеса или учёбы могут выехать в Польшу, — цитирует ТАСС сообщение службы охраны госграницы при МВД Литвы. Уточняется, что при пересечении границы...