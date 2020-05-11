Посол Швейцарии заявил о бессмысленности тестирования туристов на COVID-19

Посол Швейцарии в России Ив Россье заявил, что введение тестирования для туристов, въезжающих в страну, было бы бессмысленным.
Об этом он
Тесты на коронавирус бессмысленны. Можно пройти тестирование сегодня и подхватить COVID-19 завтра, если делать тест, нужно потом ждать его результаты, — сказал посол.
Россье подчеркнул, что главная проблема заключается в отсутствии сроков открытия границ.
Так что для швейцарского туризма этот год – просто кошмар, как и в других странах, — заявил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в апреле в Швейцарии начали открываться магазины со строительными материалами и хозяйственными товарами, а также салоны красоты, парикмахерские, ветеринарные клиники и тату-салоны.
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