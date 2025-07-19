Стало известно, в какой стране Россия точно не будет говорить об Украине

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19 июля 2025 в 11:26

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Посол Лопухов: Мальта не может быть посредником в переговорах по Украине

Фото: Peter Schickert/imageBROKER/Global Look Press

Мальта больше не может рассматриваться как нейтральная площадка для переговоров между Россией и США, заявил российский посол в республике Андрей Лопухов в беседе с РИА Новости. Дипломат отметил, что страна утратила необходимую для посреднической роли беспристрастность, особенно в контексте возможных переговоров по украинскому вопросу. Лопухов пояснил, что Валлетта последовательно поддерживает все антироссийские инициативы в рамках Европейского союза.

Мальта, увы, утратила ту беспристрастность, которую продемонстрировала в 1989 году (при проведении встречи генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего. — NEWS.ru), — сказал дипломат.

Ранее в ходе телефонного разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин подтвердил приверженность Москвы к переговорам. Он сказал, что РФ будет прибегать к политико-дипломатическим методам разрешения украинского кризиса.

Глава государства выразил благодарность турецкому коллеге за готовность содействовать переговорному процессу. В рамках беседы стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание эскалации напряженности в Сирии.

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