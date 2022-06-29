Посол ЛНР отреагировал на желание Сирии признать независимость республики Посол ЛНР Мирошник заявил, что ждет от Сирии документов о признании независимости ЛНР и ДНР

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Родион Мирошник

Сирийские власти решили признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Посол ЛНР Родион Мирошник сообщил в разговоре с NEWS.ru., что республика будет ждать соответствующих документов, прежде чем даст оценку жесту Дамаска.

Процедура признания предполагает подписание соответствующих документов, а это пока только изъявление намерений, — отметил Мирошник.

Накануне МИД Сирии объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В ведомстве указали, что жест отражает волю населения государства и свидетельствует о желании наладить связи с республиками во всех сферах.

В мае Мирошник заявил о переговорах ЛНР с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран по вопросу признания. Тогда он отметил, что прослеживается желание других государств признать республику.