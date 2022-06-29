Сирийские власти решили признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Посол ЛНР Родион Мирошник сообщил в разговоре с NEWS.ru., что республика будет ждать соответствующих документов, прежде чем даст оценку жесту Дамаска.
Процедура признания предполагает подписание соответствующих документов, а это пока только изъявление намерений, — отметил Мирошник.
Накануне МИД Сирии объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В ведомстве указали, что жест отражает волю населения государства и свидетельствует о желании наладить связи с республиками во всех сферах.
В мае Мирошник заявил о переговорах ЛНР с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран по вопросу признания. Тогда он отметил, что прослеживается желание других государств признать республику.