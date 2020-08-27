Посла Белоруссии вызвали в МИД Польши после высказываний Лукашенко

Ранее Лукашенко заявлял, что войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот Белоруссии», и отмечал нарастающую напряжённость у западных границ. В связи с этим в Гродненской области были организованы масштабные тактические учения.
Президент поручил Минобороны отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе в полную боевую готовность. 19 августа министр обороны Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами противовоздушной обороны.
Город Гродно, который находится на границе с Польшей, на фоне политического кризиса в Белорусии стал одним из самых протестных. Местные чиновники пошли на уступки гражданам, пообещав удовлетворить их основные требования. Перед жителями за излишнюю жёстковть правоохранителей извинился начальник милиции, против участников акций протеста прекратили административные дела, задержанных на демонстрациях освободили. Кроме того, мэрия пообещала не препятствовать митингам.
Лукашенко, в свою очередь, считает, что в стране пытаются устроить революцию по западным методичкам. Он заявил, что не допустит раскачивания ситуации.
Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
27 августа Лукашенко, как писал NEWS.ru, высказал мнение, что против республики началась дипломатическая война на самом высоком уровне. Он также выразил уверенность в том, что Польша имеет план присоединить Гродненскую область. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в свою очередь отмечал, что страна не посягает на белорусские территории.