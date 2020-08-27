Лукашенко: в отношении Белоруссии началась дипломатическая война

https://static.news.ru/photo/016f235c-e84a-11ea-a3d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

В отношении Белоруссии началась дипломатическая война на самом высоком уровне. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в ходе совещания в Минске.

Он пояснил, что соседние государства в открытую высказывают свою позицию по поводу проведения повторных президентских выборов в Белоруссии, а также начинают вмешиваться в её внутренние дела и оказывать давление.

Налицо дипломатическая война, — цитирует президента БелТА.

Лукашенко также прокомментировал сообщения о том, что в случае распада Белоруссии Гродненская область может стать частью Польши.

Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определённо, — заявил он.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Митингующие считают сфальсифицированными итоги президентских выборов в республике, согласно которым победу в очередной раз одержал Лукашенко. По их мнению, борьбу за пост главы государства выиграла Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, главы МИД Евросоюза планируют 27 августа обсудить усиление давления на белорусского лидера. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, это будут ответные действия на давление на мирных демонстрантов и оппозицию со стороны Лукашенко.