Лукашенко потребовал без предупреждения реагировать на нарушения границы

https://static.news.ru/photo/c978ce9c-e49a-11ea-8f22-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин доложил Александру Лукашенко об участившихся случаях пролётов около западной границы. Он пообещал впредь реагировать на это «в соответствии с законодательством». На что президент потребовал действовать «без предупреждения».

Так. Без предупреждения. Тут нечего. Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения, — заявил Лукашенко в ходе инспекции группировки войск на гродненском направлении.

Фрагмент диалога Лукашенко с Хрениным показал в вечерних новостях телеканал СТВ. Сегодня президент побывал в Гродненской области, где проходят масштабные тактические учения. Они начались 20 августа по распоряжению главы государства. Ранее Лукашенко заявлял, что войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот Белоруссии». Однако пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску отрицает наращивание военного контингента у границы республики.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. В Евросоюзе результатов голосования не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что Тихановская встретится в понедельник, 24 августа, с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Встреча пройдёт в Литве в рамках усилий по урегулированию возникшего после президентских выборов кризиса.