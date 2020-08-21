Лукашенко поручил военным применять «жёсткие меры» для защиты страны

https://static.news.ru/photo/b394be1e-e455-11ea-9f90-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии на фоне многочисленных массовых акций протеста отдал военному командованию государства применять «самые жёсткие меры», чтобы защитить территориальную целостность страны. Политик сделал это заявление во время посещения военного полигона под Гродно.

Лукашенко отметил, что военным необходимо приложить все усилия для защиты «западной жемчужины» страны, центр которой находится в Гродно. Распоряжение президент дал министру обороны и командующему Западным оперативным командованием.

С принятием самых жёстких мер по защите территориальной целостности нашей страны, — цитирует Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Массовые акции протеста начались в республике 9 августа. Тогда в стране прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, действующий глава государства набрал 80,1% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская — 10,1%. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы.

Лукашенко заявил, что в стране пытаются устроить революцию по западным методичкам. Он заявил, что не допустит раскачивания ситуации.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лукашенко считает, что некие силы реализуют против его страны «сценарий цветных революций», отличный от тех, что применялись ранее. Об этом он заявил, посещая военные учения, которые идут под Гродно.