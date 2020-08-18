Власти Гродно частично выполнят требования протестующих

https://static.news.ru/photo/7b7adcfe-e197-11ea-a7e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: RomanS13 /pixabay.com

Гродненский горисполком выполнит часть требований протестующих.

Уточняется, что требования были выдвинуты профсоюзами предприятий и представителями штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гродненского горисполкома.

Согласно этим требованиям, протестующим разрешили участвовать в массовых акциях на площадях Советской и Ленина. Отмечается, что на акциях может быть организовано медицинское и техническое сопровождение.

Представителям демократической общественности Гродно, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире «Гродно плюс», — привели сообщение пресс-службы горисполкома в ТАСС.

Власти Гродно отметили, что все задержанные ранее за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены, и по обращениям граждан «о причинении вреда здоровью», полученные во время акций протеста, организованы разбирательства.

Как писал NEWS.ru ранее, белорусские байкеры, поддерживающие действующего президента республики Александра Лукашенко, решили проехать по столице под песню «Саня останется с нами» минской группы Rockerjocker.