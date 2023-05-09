«Пощечина предкам»: замглавы МИД Украины отчитал посла в ФРГ Мельник назвал отказ Макеева возложить цветы к советским мемориалам пощечиной предкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в интервью RND выразил возмущение по поводу решения посла Украины в Германии Алексея Макеева отказаться от традиционного возложения цветов к советским мемориалам в Берлине. По его словам, это оскорбление памяти предков.

Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая. Кроме того, это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора, — заявил Мельник.

Мельник также отметил, что он работал в Берлине «семь лет, вкладывая в это пот и кровь», и теперь его «наследие топчут ногами». По его словам, Макеев бросил ему вызов.

Ранее посольство Украины в Германии объявило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая. В прошлом году бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник возложил венки к мемориалу советским воинам в Тиргартене, что вызвало недовольство среди жителей Берлина.

Власти Берлина запретили использование российских и украинских флагов у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Около памятников запретили исполнение строевых и военных песен и ношение георгиевских лент.