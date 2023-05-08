Украинские дипломаты отказались нести цветы к мемориалам СССР в Берлине Посольство Украины в ФРГ впервые не будет возлагать венки к советским мемориалам в Берлине

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В посольстве Украины в Германии сообщили, что в этом году они впервые не станут возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая. Вместо этого киевский посол направится к немецкому мемориалу. Соответствующее сообщение размещено на сайте диппредставительства Украины.

В этом году посольство Украины в ФРГ начинает в Берлине новый формат чествования Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев и дипломаты посольства сознательно отказываются от возложения венков и цветов к советским мемориалам или местам с советской символикой в немецкой столице, — говорится на сайте посольства.

В диппредставительстве уточнили, что утром 8 мая посол Макеев вместе главой немецкого МИД Тобиасом Линднером и бургомистром Берлина Каем Вегнером возложит цветы к мемориалу памяти «жертв войн и тирании», а затем посетит Рейхстаг.

Ранее сообщалось, что власти Берлина запретили использование российских и украинских флагов у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Около памятников запретили исполнение строевых и военных песен и ношение георгиевских лент.

В дальнейшем административный суд Берлина отменил запрет на демонстрацию российских флагов и символов на 8 и 9 мая. Инстанция разрешила использовать российскую символику возле советского памятника в Тиргартене.