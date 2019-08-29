https://static.news.ru/photo/87672298-ca50-11e9-966e-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко Фото: petroporoshenko/facebook.com

Экс-президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко выронил депутатские значки после принесения присяги в Верховной раде. Конфуз случился с политиком после подписания текста документа.

Вставая со стула, он уронил коробку со значками на пол на глазах у журналистов. Момент попал на видео. Ролик опубликовали в сообществе « Информатор Киев ».

Это на счастье, — прокомментировала ситуацию одна из сотрудниц СМИ.

29 августа текущего года Верховная рада нового созыва приступила к работе. Одним из итогов первого заседания стало создание коалиции: она состоит всего из одной фракции, которую представляет пропрезидентская партия «Слуга народа».

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра Незалежной, заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук. Претенденту на руководство кабмином недавно исполнилось 35 лет.