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03 августа 2025 в 21:06

Польские правоохранители подозревают украинца в диверсии

Агентство безопасности Польши подозревает украинца в повреждении водозаборов

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Гражданин Украины подозревается в повреждении водозаборов и распределительных щитов в Сопоте, передает Rzeczpospolita. Агентство внутренней безопасности Польши отправило его на психиатрическое освидетельствование.

Мужчина частично признал вину и заявил, что устроил диверсию из желания решить важную социальную проблему. По его словам, подрыв объектов должен был помочь людям, которые тратят слишком много времени на электронные устройства и не замечают бездомных.

Ранее в Германии и Швейцарии задержали трех украинцев по подозрению в подготовке диверсий на грузовом транспорте. Следствие считало, что подозреваемые планировали отправлять посылки с зажигательными или взрывчатыми устройствами из Германии. Эти устройства должны были сработать во время перевозки.

Также стало известно, что Украина бросила на границе с Грузией 90 своих граждан. Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская отметила, что люди содержались в полуподвальном душном помещении.

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