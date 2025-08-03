Гражданин Украины подозревается в повреждении водозаборов и распределительных щитов в Сопоте, передает Rzeczpospolita. Агентство внутренней безопасности Польши отправило его на психиатрическое освидетельствование.

Мужчина частично признал вину и заявил, что устроил диверсию из желания решить важную социальную проблему. По его словам, подрыв объектов должен был помочь людям, которые тратят слишком много времени на электронные устройства и не замечают бездомных.

Ранее в Германии и Швейцарии задержали трех украинцев по подозрению в подготовке диверсий на грузовом транспорте. Следствие считало, что подозреваемые планировали отправлять посылки с зажигательными или взрывчатыми устройствами из Германии. Эти устройства должны были сработать во время перевозки.

Также стало известно, что Украина бросила на границе с Грузией 90 своих граждан. Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская отметила, что люди содержались в полуподвальном душном помещении.